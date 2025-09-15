Coraggio della testimonianza In ricordo di Padre Puglisi e don Malgesini
Oggi si ricordano due sacerdoti uccisi testimoniando il Vangelo: padre Pino Puglisi, assassinato a Palermo dalla mafia, e don Roberto Malgesini, ucciso a Como da un uomo a cui forniva aiuto. Servizio di Raffaella Frullone e Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: coraggio - testimonianza
"Ho amato tutto", la storia di Donna Paola: testimonianza di coerenza e coraggio
Sebastiano Costalonga. Christopher Phillips · The Sound Of Silence. Ha scelto di non piegarsi, restando fedele ai suoi valori fino all’ultimo respiro. È morto per le sue idee, ma la sua vita è diventata testimonianza: il suo coraggio continua a parlare e non si sp Vai su Facebook
