Coraggio della testimonianza In ricordo di Padre Puglisi e don Malgesini

Tv2000.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si ricordano due sacerdoti uccisi testimoniando il Vangelo: padre Pino Puglisi, assassinato a Palermo dalla mafia, e don Roberto Malgesini, ucciso a Como da un uomo a cui forniva aiuto. Servizio di Raffaella Frullone e Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

