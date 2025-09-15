Coppa Italia secondo turno | stabilita la data di Giugliano-Benevento
Tempo di lettura: < 1 minuto La Lega Pro ha comunicato il programma dettagliato del secondo turno di Coppa Italia di Serie C. Il Benevento andrà a fare visita al Giugliano (lo ha stabilito il sorteggio di agosto) mercoledì 29 ottobre alle 20:30. Come contro il Guidonia Montecelio nel debutto vincente nella manifestazione tricolore (LEGGI QUI), si tratterà di una gara secca senza supplementari, ma facendo ricorso ai rigori in caso di parità al 90esimo. In caso di passaggio del turno, il Benevento affronterà la vincente di Ternana-Campobasso. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: coppa - italia
11 luglio 1982, l’Italia alza la Coppa: Bruno Conti ricorda la notte magica di Madrid
La Juve snobba la Coppa Italia: il dettaglio che non ha notato nessuno
Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella
Ecco il quadro completo delle squadre della Final 8 di Coppa Davis che l'Italia difenderà da campione in carica a Bologna il prossimo 18-23 novembre! Tutti i risultati Giappone 0 - 4 Germania Paesi Bassi 1 - 3 Argentina Croazia 1 - 3 - X Vai su X
Vinciamo noi! ? Voliamo ai sedicesimi di finale di Coppa Italia Promozione grazie alla rete di Scibilia. Daje! #ostiantica #coppaitalia #promozione - facebook.com Vai su Facebook
Samb-Ascoli di Coppa Italia si gioca il 29 ottobre alle 15 - Orario disposto in ottemperanza alla comunicazione delle Autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblica ... Riporta lanuovariviera.it
Il Tolfa fa 0-0 in casa dell’Urbetevere e passa il turno in Coppa Italia di Promozione - 0 in casa dell’Urbetevere e passa il turno in Coppa Italia di Promozione. Come scrive terzobinario.it