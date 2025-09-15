Coppa Italia secondo turno | stabilita la data di Giugliano-Benevento

Tempo di lettura: < 1 minuto La Lega Pro ha comunicato il programma dettagliato del secondo turno di Coppa Italia di Serie C. Il Benevento andrà a fare visita al Giugliano (lo ha stabilito il sorteggio di agosto) mercoledì 29 ottobre alle 20:30. Come contro il Guidonia Montecelio nel debutto vincente nella manifestazione tricolore (LEGGI QUI), si tratterà di una gara secca senza supplementari, ma facendo ricorso ai rigori in caso di parità al 90esimo. In caso di passaggio del turno, il Benevento affronterà la vincente di Ternana-Campobasso.      L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

