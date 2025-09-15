Copia Privata Optime | No agli aumenti Servono controlli e più trasparenza

Dday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva anche la posizione della Federazione Optime, l'Osservatorio per la Tutela del Mercato dell'Elettronica: per contenere le asimmetrie competitive e garantire condizioni equivalenti per tutti gli operatori, secondo la Federazione auspica che si fermino gli aumenti e che piuttosto diventino più intense e trasparenti le attività di repressione dell'evasione e dell'elusione del compenso.. 🔗 Leggi su Dday.it

