Copia Privata Optime | No agli aumenti Servono controlli e più trasparenza
Arriva anche la posizione della Federazione Optime, l'Osservatorio per la Tutela del Mercato dell'Elettronica: per contenere le asimmetrie competitive e garantire condizioni equivalenti per tutti gli operatori, secondo la Federazione auspica che si fermino gli aumenti e che piuttosto diventino più intense e trasparenti le attività di repressione dell'evasione e dell'elusione del compenso.. 🔗 Leggi su Dday.it
Ecco i nuovi compensi SIAE per copia privata: aumenta tutto, soprattuto gli smartphone. E scatta la pazza idea di tariffare anche il cloud
Nuovi compensi SIAE per copia privata. ASMI: "Incompetenza e arroganza"
Copia privata, la tassa sulle memorie di archiviazione aumenta e ora si pensa di tassare il cloud
Contro la vetero tassa sulla copia privata. Se il ministro Giuli accetterà la nuova proposta del Comitato consultivo permanente sul diritto d'autore, si pagherà anche sui prodotti ricondizionati e sul cloud. Di Sergio Boccadutri e Carlo Stagnaro
Copia Privata: la SIAE non vuole dare la lista di chi paga i compensi. Optime ricorre al TAR; SIAE, il bollino va in pensione: non è più obbligatorio sui supporti fisici.
Copia privata, la tassa che paghiamo sulla memoria dei device aumenterà ancora (e colpisce anche il cloud) - Nell'era dello streaming la tariffa fissa resiste è applicata a tutti i dispositivi che possono memorizzare contenuti protetti dal diritto d'autore, dai cd agli smartphone. Come scrive msn.com