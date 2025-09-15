Cooper Standard fumata nera all' incontro in Confindustria | Lo sciopero continua
Lo sciopero alla Cooper Standard di Battipaglia prosegue. Lo hanno deciso le sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil e Confail dopo l’incontro concluso oggi nella sede di Confindustria con il gruppo Cooper Standard Automotive. L'incontroLe organizzazioni sindacali hanno ribadito la loro contrarietà alla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Cooper Standard, Piero De Luca (PD): “Il Ministro Urso convochi un tavolo urgente”.
Cooper Standard, prosegue lo sciopero dei lavoratori
Cooper Standard, lavoratori in sciopero. De Luca: "Intervenga Urso". La solidarietà di Bilotti e Sinistra
Salerno TvOggi. . Lavoratori Cooper Standard in presidio davanti alla sede di Confindustria. Vai su Facebook
Cooper Standard, Urso assicura: "Presto un tavolo con azienda e sindacati" https://rainews.it/tgr/campania/articoli/2025/09/cooper-standard-urso-assicura-presto-un-tavolo-con-azienda-e-sindacati-31a13d43-714b-49a1-8560-5803550f99b8.html?wt_mc=2.w - X Vai su X
Cooper Standard, fumata nera all'incontro in Confindustria: Lo sciopero continua; SIT IN DEL LICEO REGINA MARGHERITA CONTRO I LAVORI, FUMATA NERA DALL'INCONTRO IN PROVINCIA.
