Convocati Borussia Dortmund per la sfida di domani contro la Juventus | la lista di Kovac per il match di Champions dello Stadium

Juventusnews24.com | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Convocati Borussia Dortmund per la sfida in programma domani sera all’Allianz Stadium contro la Juve e valida per la prima giornata di Champions. Domani sera, l’ Allianz Stadium  ospiterà uno degli incontri più attesi della  Champions League:  Juve-Borussia Dortmund. Le due squadre si preparano a scendere in campo per l’esordio nel girone, con la  Juve  che vuole continuare la sua crescita dopo un buon inizio in  Serie A, e il  Borussia Dortmund  che arriva con l’obiettivo di sorprendere i bianconeri, nonostante alcune assenze. Questa la lista dei convocati.???? Unser Kader für das Auswärtsspiel in Turin???? Aaron Anselmino fehlt aufgrund von muskulären Problemen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

