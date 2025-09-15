Controlli estivi della Polizia a Corato | tre arresti e sette denunce

Tre arresti e sette denunce: è il bilancio dell’attività di prevenzione e controllo del territorio da parte della Polizia di Stato a Corato, nel Barese, negli ultimi mesi, In particolare, nel corso del periodo estivo, sono stati effettuati numerosi servizi straordinari di controllo, mirati al. 🔗 Leggi su Baritoday.it

