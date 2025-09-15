Contributi pensionistici non versati | cosa succede se il datore non paga e come può difendersi il lavoratore

Non è raro che, al momento di controllare il proprio estratto conto previdenziale sul sito dell’Inps, un lavoratore scopra dei “buchi”, mesi o anni in cui i contributi non risultano versati. In questi casi la prima domanda è inevitabile: cosa significa e, soprattutto, si può rimediare? La questione. Il problema nasce quando il datore di lavoro non adempie all’obbligo di versare i contributi per la pensione. Per un certo periodo questi contributi possono essere richiesti e recuperati. Ma con il passare del tempo scatta la prescrizione: in pratica, dopo cinque anni l’Inps non può più pretendere quelle somme dal datore e i contributi si considerano persi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

