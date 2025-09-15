Contratti Pubblica Amministrazione il tempo stringe | senza rinnovo salta la promozione in deroga per i dipendenti comunali
Se il rinnovo del contratto degli Enti locali non arriverà in tempo, per migliaia di dipendenti comunali sfumerà non solo l’atteso aumento salariale, ma anche la possibilità concreta di accedere a un avanzamento di carriera “in deroga” al titolo di studio Un effetto collaterale poco discusso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: contratti - pubblica
Vaccino Covid, von der Leyen ignora condanna del 2024 su mancata trasparenza contratti per acquisto 1 mld dosi per 2,7 mld € e non pubblica clausole indennizzo
La pubblica amministrazione riscopre i consulenti: da 35mila a 56mila contratti in 12 mesi. Funzioni Locali da record, ma la spesa supera i 548 milioni di euro
Avviso di selezione pubblica, per esami, per n. 4 contratti di formazione e lavoro della durata di 12 mesi per ISTRUTTORI - AMBITO TECNICO - Area degli Istruttori - TECNICO COSTRUZIONI/GEOMETRA della Città Metropolitana di Genova, con possibilità di tr - facebook.com Vai su Facebook
Rinnovo contratti tempo determinato Istruttori vigilanza, assunti nel 2024 attingendo da graduatorie altri Enti; Il trattamento economico dei dipendenti e le prospettive a breve tempo; Sulla stabilizzazione di idonei da concorso a tempo determinato.
Quanti contratti a tempo indeterminato si possono fare: guida caso per caso - In un contesto lavorativo sempre più flessibile e diversificato, la possibilità di intraprendere due lavori contemporaneamente può apparire come un’opzione allettante per ampliare le proprie fonti di ... Scrive pmi.it