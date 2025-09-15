Continassa Juve | Conceicao e Miretti ancora a parte nella rifinitura del match contro il Borussia Dortmund

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. LE IMMAGINI DELLA RIFINITURA DI JUVE-BORUSSIA DORTMUND Ancora a parte Miretti e Conceicao, nell’allenamento odierno. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Milik: lesione al bicipite femorale sinistro. Rientro da valutare. Miretti: lesione muscolare di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: Conceicao e Miretti ancora a parte nella rifinitura del match contro il Borussia Dortmund

