"Bella ciao" sulla maglia e urla contro il ministro Giuseppe Valditara, ma i contestatori hanno dovuto fare i conti con la ribellione dei presenti: questo quanto accaduto nei pressi del teatro Alaleona a Montegiorgio, in provincia di Fermo. Il titolare dell'Istruzione e del Merito si trovava lì per un evento pubblico, ma è finito nel mirino di un gruppetto di attivisti nel mezzo di un sit in organizzato dal Pd a cui erano presenti anche simpatizzanti M5s. Ma l'atto plateale non ha riscosso successo, anzi: i contestatori sono stati cacciati. "Vergogna". E ancora: "Indaghi sui soldi pubblici spesi, pagate gli insegnanti". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Contestano Valditara con "Bella ciao" sulla maglia: ma i presenti li cacciano così