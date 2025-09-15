Conte | La democrazia avvizzisce senza dibattito no a repressioni

ROMA – “La democrazia, senza un vivace dibattito pubblico, alimentato da differenti opinioni, da una sana critica, da un costante riscontro fattuale, avvizzisce”. Lo scrive il presidente del M5s, Giuseppe Conte in una lettera al direttore del “Domani”, Emiliano Fittipaldi, in occasione dei cinque anni dalla nascita del quotidiano. Conte fa “gli auguri di lunga vita redazionale” alla testata, pur ricordando che le posizioni e le opinioni diffuse negli anni dal Domani “sono state spesso ingenerose nei miei confronti e del M5s” e che a lui stesso è stata dedicata “un’inchiesta oggettivamente diffamatoria sue mie vecchie attività professionali da avvocato, pur svolte alla luce del sole e certificate dal tribunale”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

