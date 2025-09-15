Conte | La democrazia avvizzisce senza dibattito no a repressioni
ROMA – “La democrazia, senza un vivace dibattito pubblico, alimentato da differenti opinioni, da una sana critica, da un costante riscontro fattuale, avvizzisce”. Lo scrive il presidente del M5s, Giuseppe Conte in una lettera al direttore del “Domani”, Emiliano Fittipaldi, in occasione dei cinque anni dalla nascita del quotidiano. Conte fa “gli auguri di lunga vita redazionale” alla testata, pur ricordando che le posizioni e le opinioni diffuse negli anni dal Domani “sono state spesso ingenerose nei miei confronti e del M5s” e che a lui stesso è stata dedicata “un’inchiesta oggettivamente diffamatoria sue mie vecchie attività professionali da avvocato, pur svolte alla luce del sole e certificate dal tribunale”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: conte - democrazia
I due sostenitori di #Putin , #Conte e #Salvini passano esattamente lo stesso messaggio. Sarà un caso? Destra e sinistra sono profondamente condizionate dai sostenitori della Russia. Per questo va costruito un fronte per la democrazia liberale che escluda c - X Vai su X
Rosanna Conte. . VERGOGNA IN EUROPA! Bruxelles si fa bella sostenendo di essere la casa della democrazia e dei diritti! BUGIARDI! Il Parlamento Europeo ha negato perfino il minuto di silenzio in ricordo di Charlie Kirk, il padre di famiglia ucciso dava Vai su Facebook
Conte, democrazia avvizzisce senza dibattito, no a repressioni; Conte, democrazia avvizzisce senza dibattito, no a repressioni; Cremlino, la Nato è di fatto in guerra con la Russia.
Conte, democrazia avvizzisce senza dibattito, no a repressioni - "La democrazia, senza un vivace dibattito pubblico, alimentato da differenti opinioni, da una sana critica, da un costante riscontro fattuale, avvizzisce". Da quotidiano.net
Kata Tutto: "Democrazia crolla quando si centralizza il potere" - "La democrazia crolla quando il potere si centralizza e la responsabilità svanisce, prospera quando le decisioni sono radicate nelle persone, con istituzioni forti che nessun leader può piegare a piac ... ansa.it scrive