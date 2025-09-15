Conoscente segnala da fuori regione soccorsa donna svenuta
Incita a “una comunità che si prende cura dei più fragili” Emanuele Zorino, sindaco di Aquileia, dopo l'episodio di questa mattina in cui una donna è stata ritrovata in stato di semi-incoscienza in casa sua grazie alla segnalazione di un'amica. La donna era irraggiungibile da venerdì scorso e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
