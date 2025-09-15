Conferenza stampa Tudor Locatelli pre Juve Borussia Dortmund | il VIDEO con le parole del tecnico croato e del centrocampista bianconero

Conferenza stampa Tudor Locatelli pre Juve Borussia Dortmund: il VIDEO con le parole del tecnico croato e del centrocampista alla vigilia della sfida. (Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) – Igor Tudor e Manuel Locatelli sono intervenuti oggi, lunedì 15 settembre, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund in programma domani all’Allianz Stadium. ha seguito live la sua conferenza. LA CONFERENZA STAMPA DI TUDOR ALLA VIGILIA DI JUVE BORUSSIA DORTMUND LA CONFERENZA STAMPA DI LOCATELLI ALLA VIGILIA DI JUVE BORUSSIA DORTMUND .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Tudor Locatelli pre Juve Borussia Dortmund: il VIDEO con le parole del tecnico croato e del centrocampista bianconero

