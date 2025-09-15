Conferenza stampa Kovac pre Juve Borussia Dortmund | La Champions è speciale Contento di ritrovare Tudor la Juventus ha qualità

Juventusnews24.com | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Conferenza stampa Kovac pre Juve Borussia Dortmund: le sue dichiarazioni alla vigilia del primo match di Champions League 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Inizia la Champions League della Juve, attesa domani sera dalla sfida contro il Borussia Dortmund all’Allianz Stadium. Nel giorno di vigilia, lunedì 15 settembre, Niko Kovac ha parlato in conferenza stampa alle 19.20 per presentare il match davanti ai media. ha seguito LIVE le sue parole. VISTO VIDEO DELLA JUVE – «È una parte importante dell’analisi, sarà una partita importante, abbiamo visto diverse partite della Juve per prepararci. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

conferenza stampa kovac pre juve borussia dortmund la champions 232 speciale contento di ritrovare tudor la juventus ha qualit224

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Kovac pre Juve Borussia Dortmund: «La Champions è speciale. Contento di ritrovare Tudor, la Juventus ha qualità»

In questa notizia si parla di: conferenza - stampa

Von der Leyen, Costa e Tusk arrivano in conferenza stampa a termine prima giornata Consiglio Ue

Inter-River Plate: la conferenza stampa prepartita di Chivu

Von der Leyen, Costa e Tusk arrivano in conferenza stampa a termine prima giornata Consiglio Ue – Il video

Kovac avverte il Dortmund di non aspettarsi una partita facile contro l'Union Berlino; Lecce e il centrocampo, scattano le grandi manovre; Caso Rupnik, presunte vittime di abusi vengono allo scoperto: “Cada il muro di gomma”.

conferenza stampa kovac preConferenza stampa Kovac e Sabitzer pre Juve Borussia Dortmund LIVE: le loro dichiarazioni - Conferenza stampa Kovac e Sabitzer pre Juve Borussia Dortmund: le sue dichiarazioni alla vigilia del primo match di Champions League (inviato all’Allianz Stadium) – Inizia la Champions League della Ju ... Da calcionews24.com

conferenza stampa kovac preConferenza stampa Kovac pre Juve Borussia Dortmund: quando parla il tecnico alla vigilia della sfida di Champions. Data e orario - Conferenza stampa Kovac pre Juve Borussia Dortmund: ecco quando parla l’allenatore dei tedeschi alla vigilia della sfida di Champions League Nella giornata di domani, lunedì 15 settembre, alla vigilia ... juventusnews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Kovac Pre