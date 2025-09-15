Condò sprona i nerazzurri: «L’Inter deve fare dodici punti nelle prime quattro partite per sperare di qualificarsi». Il calendario della Champions League per l’ Inter è stato definito da Paolo Condò, giornalista e commentatore sportivo, come clamorosamente diviso tra due tronconi molto distinti. Intervenuto a Sky Sport, Condò ha analizzato le sfide che attendono i nerazzurri nella fase a gironi della competizione europea, evidenziando l’importanza di un inizio di campionato brillante. Secondo Condò, le prime quattro partite sono relativamente più facili e l’ Inter deve sfruttarle al massimo. «Per avere una competizione felice, i nerazzurri devono fare dodici punti con Ajax, che è l’avversario più complicato dei primi quattro, Slavia Praga, Union SG e Kairat », ha dichiarato Condò. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Condò sulle sfide nerazzurre: «Il calendario di Champions è diviso tra sfide facili e difficili. L’obiettivo è…»