Concorso Dirigenti Scolastici Calabria | dalle ombre si è passati ai ricorsi

Il concorso per il reclutamento di nuovi dirigenti scolastici in Calabria, bandito con D.D. n. 27882023, è al centro di un complesso caso giudiziario. Numerosi ricorsi presentati alla magistratura amministrativa e penale sollevano dubbi sulla regolarità della procedura, chiedendo chiarezza sul rispetto dei principi di merito e trasparenza per il futuro della scuola calabrese. Il . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Caos concorso PNRR 2 in Calabria, il PD porta il caso in Parlamento per i 12,5 punti assegnati illegittimamente ai docenti - Le presunte irregolarità nelle graduatorie del concorso PNRR 2 per docenti delle scuole secondarie in Calabria hanno raggiunto le aule parlamentari. Secondo orizzontescuola.it

Reggio Calabria, docente vincitore di concorso escluso da posti liberi: supplenti assegnati al suo posto - L’Ufficio scolastico provinciale di Reggio Calabria il 19 agosto ha dichiarato “nessuna disponibilità” per l’assegnazione provvisoria del docente, salvo poi – pochi giorni dopo – assegnare quegli ... Segnala reggiotv.it