Compleanno partecipato al frutteto per Cosmonauti arriva l' annuncio | Convenzione rinnovata

Ilpiacenza.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Tanta partecipazione e un atteso annuncio: il rinnovo della convezione in scadenza che consentirà a Cosmonauti Aps di continuare l’attività di cura e valorizzazione dell’Orto-frutteto di Santa Maria di Campagna». Sabato 13 settembre il compleanno dell’associazione piacentina di promozione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: compleanno - partecipato

Compleanno partecipato al frutteto per Cosmonauti, arriva l'annuncio: «Convenzione rinnovata».

“Rinnovata la convenzione del frutteto sociale” L’annuncio alla festa dei Cosmonauti fotogallery - L’associazione piacentina potrà proseguire le attività di cura e valorizzazione dell’area verde di Santa Maria di Campagna, l’assessora Groppelli: ... Segnala piacenzasera.it

Cerca Video su questo argomento: Compleanno Partecipato Frutteto Cosmonauti