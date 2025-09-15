Compenso per copia privata AIIP e Assintel | Via la tassa sul cloud un ostacolo per le PMI italiane
Con un comunicato congiunto le due associazioni commentano la chiusura della consultazione sul decreto che dovrebbe rideterminare i compensi per copia privata ma che addirittura introduce la fattispecie del cloud: "Così si penalizzano le PMI italiane".. 🔗 Leggi su Dday.it
?Il compenso per diritto d’autore sulla copia privata è una rendita anacronistica
Il compenso per copia privata serve a risarcire gli artisti, perché potresti scaricare illegalmente un film e salvarlo su un disco o una memoria. Vogliono aumentarlo del 20% e applicarlo anche ai dispositivi ricondizionati e ai cloud. #cosedicomputer
Equo compenso per copia privata: “via la tassa sul cloud, danneggia le imprese”; Compenso per copia privata, AIIP e Assintel: “Via la tassa sul cloud, un ostacolo per le PMI italiane”; AIIP contro l’ok Agcom a FiberCop operatore ‘wholesale only’: ‘La commistione con Tim resta, mancano i presupposti’.
Equo compenso per copia privata, AIIP e Assintel: ‘Via la tassa sul Cloud’ - Le osservazioni delle due associazioni al Ministero della Cultura: “La bozza di decreto ministeriale rischia di penalizzare le PMI italiane”. Scrive key4biz.it
Copia privata, la tassa sulle memorie di archiviazione aumenta e ora si pensa di tassare il cloud