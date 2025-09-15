Como raggiunto in extremis dal Genoa in Serie A Pareggio senza gol tra Verona e Cremonese

Oasport.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la conclusione dei due posticipi del lunedì va ufficialmente in archivio la terza giornata della Serie A 2025-2026 di calcio maschile, primo turno del mese di settembre dopo la finestra riservata alle nazionali. Napoli e Juventus restano le uniche due squadre del massimo campionato a punteggio pieno con 9 punti in tre partite, ma le vere rivelazioni sono sin qui Udinese e Cremonese appaiate al terzo posto con 7 punti. I grigiorossi hanno confermato infatti la loro imbattibilità stagionale anche oggi, centrando il terzo risultato utile consecutivo dopo le due vittorie iniziali (2-1 in trasferta contro il Milan e 3-2 in casa con il Sassuolo) con un pareggio esterno a Verona. 🔗 Leggi su Oasport.it

como raggiunto in extremis dal genoa in serie a pareggio senza gol tra verona e cremonese

© Oasport.it - Como raggiunto in extremis dal Genoa in Serie A. Pareggio senza gol tra Verona e Cremonese

In questa notizia si parla di: como - raggiunto

CdS – “Morata vicinissimo al Como, raggiunto l’accordo con l’attaccante spagnolo”

Como, colpo Kuhn confermato, parole di Rodgers: «Accordo praticamente raggiunto»

Como raggiunto in extremis dal Genoa in Serie A. Pareggio senza gol tra Verona e Cremonese; Serie A: le partite di domenica 16 marzo; Calcio Live News: la Lazio vince in extremis contro il Porto, Fiorentina ko, pari tra Genoa e Como.

como raggiunto extremis genoaComo raggiunto in extremis dal Genoa in Serie A. Pareggio senza gol tra Verona e Cremonese - Con la conclusione dei due posticipi del lunedì va ufficialmente in archivio la terza giornata della Serie A 2025- Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Como Raggiunto Extremis Genoa