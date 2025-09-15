Como raggiunto in extremis dal Genoa in Serie A Pareggio senza gol tra Verona e Cremonese
Con la conclusione dei due posticipi del lunedì va ufficialmente in archivio la terza giornata della Serie A 2025-2026 di calcio maschile, primo turno del mese di settembre dopo la finestra riservata alle nazionali. Napoli e Juventus restano le uniche due squadre del massimo campionato a punteggio pieno con 9 punti in tre partite, ma le vere rivelazioni sono sin qui Udinese e Cremonese appaiate al terzo posto con 7 punti. I grigiorossi hanno confermato infatti la loro imbattibilità stagionale anche oggi, centrando il terzo risultato utile consecutivo dopo le due vittorie iniziali (2-1 in trasferta contro il Milan e 3-2 in casa con il Sassuolo) con un pareggio esterno a Verona. 🔗 Leggi su Oasport.it
CdS – “Morata vicinissimo al Como, raggiunto l’accordo con l’attaccante spagnolo”
Como, colpo Kuhn confermato, parole di Rodgers: «Accordo praticamente raggiunto»
Il Como ha raggiunto un accordo per l'acquisto del portiere svedese Noel Törnqvist, 23 anni, dal Mjällby AIF, squadra dell'Allsvenskan. Contestualmente, Törnqvist viene ceduto in prestito allo stesso Mjällby, facendo sì che il giocatore rimarrà in Svezia fino a g - facebook.com Vai su Facebook
MERCATO - Romano: "Como, accordo raggiunto con l'Ipswich Town per Ivan Azon" https://ift.tt/NC9Ztrj - X Vai su X
