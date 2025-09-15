como raggiunto in extremis dal genoa in serie a pareggio senza gol tra verona e cremonese

Con la conclusione dei due posticipi del lunedì va ufficialmente in archivio la terza giornata della Serie A 2025-2026 di calcio maschile, primo turno del mese di settembre dopo la finestra riservata alle nazionali. Napoli e Juventus restano le uniche due squadre del massimo campionato a punteggio pieno con 9 punti in tre partite, ma le vere rivelazioni sono sin qui Udinese e Cremonese appaiate al terzo posto con 7 punti. I grigiorossi hanno confermato infatti la loro imbattibilità stagionale anche oggi, centrando il terzo risultato utile consecutivo dopo le due vittorie iniziali (2-1 in trasferta contro il Milan e 3-2 in casa con il Sassuolo) con un pareggio esterno a Verona. 🔗 Leggi su Oasport.it

