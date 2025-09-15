Como-Genoa finisce 1-1 Gol di Nico Paz Ekuban risponde

15 set 2025

I rossoblù aggrediscono però creano poco e l’argentino colpisce. Leali salva su Kuhn, Valle respinge sulla linea su Masini. I lariani controllano, ma nel finale cambia tutto: rosso a Ramon, Norton sfonda e la punta pareggia. Vasquez sfiora il colpo. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

