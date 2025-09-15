Como-Genoa finisce 1-1 Gol di Nico Paz Ekuban risponde | La cronaca
Genova – Sabelli in difesa, Malinovskyi sulla trequarti: Patrick Vieira rilancia due dei suoi uomini più esperti per la sfida contro il Como del suo amico Cesc Fabregas. Il. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: como - genoa
Como-Genoa (lunedì 15 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Como-Genoa: via lo zero dalla casella dei gol
Como-Genoa, sarà Piccinini l’arbitro del posticipo al Sinigaglia
#Como-#Genoa, le formazioni ufficiali - X Vai su X
Verona-Cremonese, Como-Genoa, Fiorentina e Mondiali di atletica: le ultimissime Vai su Facebook
Como-Genoa LIVE; Pronostico Como-Genoa quote analisi 3ª giornata Serie A; Il Como salvo in Serie A. Contro il Genoa finisce 1-0.
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Como-Genoa: Morata dal 1', out Carboni - La squadra di Fabregas ospita il Genoa nel posticipo del monday night, con in palio tre punti che possono servire a entrambe per muovere la c ... Si legge su fcinter1908.it
Como-Genoa, le formazioni ufficiali: Morata dal 1', c'è Caqueret. Out a sorpresa Carboni - L'ultimo posticipo che chiuderà la terza giornata di Serie A è arrivato e Como- Secondo tuttomercatoweb.com