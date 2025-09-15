Como-Genoa Fàbregas beffato nel finale | Ramón guasta la festa ai suoi

Como-Genoa, il posticipo al Sinigaglia lo apre Nico Paz e lo chiude Ekuban: follia di Ramón nel finale di gara Nel posticipo della terza giornata il Genoa di Patrick Vieira è stato impegnato nella difficile trasferta a Como, alla corte di Cesc Fàbregas nella splendida cornice dello Stadio Sinigaglia. I lariani, dopo una vittoria e una sconfitta, cercavano i tre punti per rimettersi in carreggiata. Ben diverso il discorso del Genoa, ancora a secco del pieno bottino. Il Como ha fatto il gioco per tutta la prima frazione, il Genoa è rimasto in partita ed è uscito per davvero soprattutto nel secondo tempo, estraendo dal cilindro energie e pericolosità che non si erano viste. 🔗 Leggi su Sportface.it