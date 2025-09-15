Como Genoa 1-1 non basta la solita perla di Nico Paz per regalare i tre punti a Fabregas | il grifone l’agguanta in recupero con Ekuban
Como Genoa 1-1, non basta la solita perla di Nico Paz per regalare i tre punti: la sintesi del match di Serie A. Una vittoria che sembrava in tasca si è trasformata in una beffa per il Como. Al Sinigaglia, la squadra di Fabregas ha dominato per gran parte della partita, ma si è dovuta accontentare di un pareggio per 1-1 dopo un clamoroso finale. Un’espulsione ingenua ha rovinato i piani dei lariani, che hanno visto il Genoa strappare un punto prezioso in extremis. Sono due punti buttati al vento per una squadra che aveva dimostrato di avere un gioco e un talento di altissimo livello. Il primo tempo è stato uno spettacolo di emozioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
