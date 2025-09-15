Si chiude con un pareggio la terza giornata della Serie A 20252026. Al Sinigaglia, termina 1-1 il match tra Como e Genoa, che ha visto i padroni di casa dominare per gran parte della gara. I lariani la sbloccano al 13? con un magia di Nico Paz, bravo a liberarsi di due giocatori e calciatore forte e angolato dai 20 metri, ma la squadra di Fagregas fallisce più volte il gol del ko. All’88’ il Como rimane in 10 uomini per l’espulsione di Ramon, colpevole di un intervento duro ai danni di Messias, e il Genoa trova il pareggio nel secondo minuto di recupero: Norton-Cuffy entra in area di rigore sulla destra e cerca di superare Butez con un pallonetto, Sergi Roberto salva sulla linea rinviando sul palo, servendo involontariamente Ekuban, che calcia a botta sicura e firma l’1-1 finale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Como-Genoa 1-1, Nico Paz non basta: Ekuban pareggia nel recupero