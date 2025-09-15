Como-Genoa 1-1 Ekuban risponde a Paz
COMO (ITALPRESS) – Finisce 1-1 il posticipo della terza giornata tra Como e Genoa, al gol di Nico Paz ha risposto la rete in pieno recupero di Ekuban: un punto a testa, la squadra di Fabregas spreca una grossa occasione, nel prossimo turno ci sarà la trasferta in casa della Fiorentina. Secondo punto per il Genoa: il Grifone affronterà il Bologna nella quarta giornata di Serie A. La gara è iniziata col solito ritmo infernale imposto dai padroni di casa, il 4-2-3-1 pensato da Fabregas ha avvolto un Genoa in difficoltà soprattutto nella costruzione del gioco. Alla prima occasione utile i lariani hanno trovato la rete con Nico Paz, al 13? il trequartista si è inventato una conclusione dalla distanza che ha beffato Leali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: como - genoa
