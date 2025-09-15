AGI - Il Como accarezza il sogno dei tre punti ma si arrende al recupero al ritorno del Genoa: allo stadio Sinigaglia finisce 1-1 il posticipo della terza giornata di Serie A. La squadra di Cesc Fabregas aveva messo la partita in discesa nel primo tempo grazie a una prodezza di Nico Paz, il giovane argentino che con un gran sinistro aveva portato in vantaggio i lariani. Il gol ha dato fiducia al Como, che ha controllato per lunghi tratti e si è avvicinato più volte a siglare il raddoppio. Il Genoa di Patrick Vieira, però, ha continuato a crederci e la partita è cambiata a dieci minuti dalla fine, quando Ramon è stato espulso con un rosso diretto per un intervento duro su Messias. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Como-Genoa 1-1. Ekuban risponde a Nico Paz