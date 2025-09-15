Como-Genoa 1-1 Ekuban riacciuffa i lariani in pieno recupero
Como, 15 settembre 2025 – Il gol di Kaleb Ekuban in pieno recupero regala il secondo punto stagionale al Genoa che ferma sull’1-1 il Como al Sinigaglia. Un pari che lascia non pochi rimpianti ai lariani che, una volta passati in vantaggio al 13’ grazie all’ennesima magia di Nico Paz, hanno preso in mano le redini del match sfiorando a più riprese il raddoppio. Il Genoa non è però stato a guardare e, dopo essersi divorato il pari con una tripla opportunità al 33’, ha alzato i giri del motore nella ripresa riuscendo a smorzare la verve lariana e coronare la sua rimonta – una volta rimasto in superiorità numerica per l’espulsione per rosso diretto di Jacobo Ramon all’88’ – grazie alla rete di Ekuban al 92’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
