Como-Genoa 1-1 | Ekuban all' ultimo respiro risponde a Nico Paz

Genovatoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Genoa ringrazia Ekuban per il primo gol stagionale che regala un punto insperato. A Como il Grifone va sotto colpito al 13' dalla magia di Nico Paz, poi resta in partita grazie alle parate di Leali e alla fine pareggia con la zampata di Ekuban. Un punto di puro cuore per Vieira che dovrà. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

