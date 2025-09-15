Como-Genoa 1-0 Gol di Nico | La diretta del match
Genova – Sabelli in difesa, Malinovskyi sulla trequarti: Patrick Vieira rilancia due dei suoi uomini più esperti per la sfida contro il Como del suo amico Cesc Fabregas. Il. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: como - genoa
Como-Genoa (lunedì 15 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Como-Genoa: via lo zero dalla casella dei gol
Como-Genoa, sarà Piccinini l’arbitro del posticipo al Sinigaglia
#Como-#Genoa, le formazioni ufficiali - X Vai su X
Verona-Cremonese, Como-Genoa, Fiorentina e Mondiali di atletica: le ultimissime Vai su Facebook
Como-Genoa LIVE; Como - Genoa (0-0) Serie A 2025; Serie A, ora in campo Verona-Cremonese e Como-Genoa alle 20.45 - Aggiornamento del 15 Settembre delle ore 18:18.
Questo Nico Paz è illegale: saetta imprendibile e Como avanti 1-0 sul Genoa - Fa tutto Nico Paz, il Como passa avanti con una prodezza del diez argentino. Si legge su tuttomercatoweb.com
Calcio: Como-Genoa 1-0 - RIPRODUZIONE RISERVATA 3 di 16 foto Serie A - Secondo ansa.it