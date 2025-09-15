COMMODORE Commodore Repair Toolbox | Il Toolkit Essenziale per Riparare i Tuoi Commodore Storici
Se sei un appassionato di retrocomputing e hai un Commodore 64, VIC-20 o 128 che necessita di riparazioni, sappi che esiste uno strumento pensato proprio per te: Commodore Repair Toolbox (CRT). Si tratta di un’utility gratuita per Windows, dedicata alla diagnostica e alla riparazione dei computer vintage Commodore e delle loro periferiche. Attenzione: Strumento in Evoluzione. Prima di immergerti, è importante notare che i file di dati di CRT non hanno ancora raggiunto la loro forma definitiva. Il formato potrebbe cambiare nelle prossime release. Questo è rilevante soprattutto se intendi modificare i dati autonomamente o se usi una versione precedente del tool. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
In questa notizia si parla di: commodore - commodore
Donkey Kong: Un Classico Senza Tempo Ritorna nel 2025 su Commodore Plus/4.
Ritrovato il Prototipo Perduto di Alien 3 per Commodore 64!
Space Invaders 2 per Commodore 64: Un Omaggio all’Arcade Classico
Nell Nolan: Vanderbilt Commodore Launch, UVA Club Send-off, W&L University Send-Off - X Vai su X
Dal Commodore 64 a GitHub! Il BASIC di Gates e Allen diventa open source dopo 48 anni Link all\'articolo : https://www.redhotcyber.com/post/dal-commodore-64-a-github-il-basic-di-gates-e-allen-diventa-open-source-dopo-48-anni/ Microsoft ha ufficialment Vai su Facebook
Commodore 64 Still Powering Auto Repair Shop in Poland - The latest example can be found in Gdansk, Poland, where a sharp Facebook user found an ... Segnala popularmechanics.com
Commodore Floppy Drive Fixing Chaos - One of the best parts of retrocomputing is that you can obtain so many broken systems and peripherals for repairing and other assorted fun. Riporta hackaday.com