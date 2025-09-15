COMMODORE Commodore Repair Toolbox | Il Toolkit Essenziale per Riparare i Tuoi Commodore Storici

Gamesandconsoles.net | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se sei un appassionato di retrocomputing e hai un Commodore 64, VIC-20 o 128 che necessita di riparazioni, sappi che esiste uno strumento pensato proprio per te:  Commodore Repair Toolbox (CRT). Si tratta di un’utility gratuita per Windows, dedicata alla diagnostica e alla riparazione dei computer vintage Commodore e delle loro periferiche. Attenzione: Strumento in Evoluzione. Prima di immergerti, è importante notare che i file di dati di CRT non hanno ancora raggiunto la loro forma definitiva. Il formato potrebbe cambiare nelle prossime release. Questo è rilevante soprattutto se intendi modificare i dati autonomamente o se usi una versione precedente del tool. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: commodore - commodore

Donkey Kong: Un Classico Senza Tempo Ritorna nel 2025 su Commodore Plus/4.

Ritrovato il Prototipo Perduto di Alien 3 per Commodore 64!

Space Invaders 2 per Commodore 64: Un Omaggio all’Arcade Classico

Commodore 64 Still Powering Auto Repair Shop in Poland - The latest example can be found in Gdansk, Poland, where a sharp Facebook user found an ... Segnala popularmechanics.com

Commodore Floppy Drive Fixing Chaos - One of the best parts of retrocomputing is that you can obtain so many broken systems and peripherals for repairing and other assorted fun. Riporta hackaday.com

Cerca Video su questo argomento: Commodore Commodore Repair Toolbox