COMMODORE Commodore Repair Toolbox | Il Toolkit Essenziale per Riparare i Tuoi Commodore Storici

Se sei un appassionato di retrocomputing e hai un Commodore 64, VIC-20 o 128 che necessita di riparazioni, sappi che esiste uno strumento pensato proprio per te: Commodore Repair Toolbox (CRT). Si tratta di un’utility gratuita per Windows, dedicata alla diagnostica e alla riparazione dei computer vintage Commodore e delle loro periferiche. Attenzione: Strumento in Evoluzione. Prima di immergerti, è importante notare che i file di dati di CRT non hanno ancora raggiunto la loro forma definitiva. Il formato potrebbe cambiare nelle prossime release. Questo è rilevante soprattutto se intendi modificare i dati autonomamente o se usi una versione precedente del tool. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net