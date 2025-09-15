Come sta Matteo Franzoso dopo l' incidente sugli sci in Cile e ricoverato in terapia intensiva i compagni della nazionale bloccano gli allenamenti

Dopo l'incidente a La Parva in Cile, lo sciatore azzurro è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale di Santiago, dove è stato intubato e posto in coma farmacologico indotto Come sta Matteo Franzoso dopo la caduta sugli sci in un incidente sulla pista a La Parva in Cile? E' ciò. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

