Coelmo Napoli City Half Marathon Progetto per Napoli Capitale Europea dello Sport 2026
NAPOLI – Passione per il running, passione per un’energia che ha reso la Napoli City Half Marathon una delle mezze maratone più importanti d’Europa e la più veloce d’Italia, grazie ai record siglati da Yeman Crippa (59’26” nel 2022) e Sofiia Yaremchuk (1h08’27” nel 2024). Quando energia e passione si incontrano, nasce una partnership: Coelmo, azienda . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: coelmo - napoli
Coelmo Napoli City Half Marathon, il progetto per Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 - Un traguardo che va oltre lo sport: la Napoli City Half Marathon ha registrato una crescita costante di partecipanti, passando dai 3. Scrive corrieredellosport.it
Napoli City Half Marathon, attesi 6mila runner - Per cominciare la sua preparazione, Sofiia Yaremchuk scegli Napoli in vista di Parigi e della maratona. Da rainews.it