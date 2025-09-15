Coelmo Napoli City Half Marathon Progetto per Napoli Capitale Europea dello Sport 2026

2anews.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NAPOLI – Passione per il running, passione per un’energia che ha reso la Napoli City Half Marathon una delle mezze maratone più importanti d’Europa e la più veloce d’Italia, grazie ai record siglati da Yeman Crippa (59’26” nel 2022) e Sofiia Yaremchuk (1h08’27” nel 2024). Quando energia e passione si incontrano, nasce una partnership: Coelmo, azienda . 🔗 Leggi su 2anews.it

coelmo napoli city half marathon progetto per napoli capitale europea dello sport 2026

© 2anews.it - Coelmo Napoli City Half Marathon Progetto per Napoli Capitale Europea dello Sport 2026

In questa notizia si parla di: coelmo - napoli

coelmo napoli city halfCoelmo Napoli City Half Marathon, il progetto per Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 - Un traguardo che va oltre lo sport: la Napoli City Half Marathon ha registrato una crescita costante di partecipanti, passando dai 3. Scrive corrieredellosport.it

Napoli City Half Marathon, attesi 6mila runner - Per cominciare la sua preparazione, Sofiia Yaremchuk scegli Napoli in vista di Parigi e della maratona. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Coelmo Napoli City Half