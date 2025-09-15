Clamoroso ai Mondiali di volley | il Giappone è già eliminato! Brilla la Bulgaria marcia spedita per USA e Polonia
Il Mondiale maschile nelle Filippine regala la prima, grande sorpresa: il Giappone, una delle squadre più attese e accreditate per una medaglia, è già fuori. A Quezon City la formazione di Laurent Tillie è stata spazzata via dal Canada, che si è i mposto con un secco 3-0, spegnendo le speranze degli asiatici e firmando l’eliminazione più clamorosa della fase a gironi. Una caduta fragorosa per una nazionale che alla vigilia veniva indicata come potenziale outsider per il podio e che invece non ha mai trovato ritmo, con Ishikawa e compagni ben lontani dal loro standard abituale. Mentre i riflettori si accendono sull’uscita di scena dei nipponici, la giornata ha sorriso ad altre protagoniste: la Bulgaria, trascinata da un super Nikolov, ha piegato la Slovenia al tie-break in una sfida entusiasmante che tiene apertissima la Pool E; gli Stati Uniti hanno centrato il secondo 3-0 consecutivo, questa volta contro il Portogallo, blindando il primato nel gruppo D; la Polonia, infine, ha regolato con autorità il Qatar, confermandosi solida e pronta alla sfida decisiva con l’Olanda per il primato nella Pool B. 🔗 Leggi su Oasport.it
