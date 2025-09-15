Cittadella al tappetto il derby è del Vicenza con il guizzo di Rauti

Il Tombolato sogna, il Tombolato si infiamma, ma alla fine deve ingoiare l’amaro. Il Vicenza si porta via il derby grazie al centro del subentrato Rauti con la freddezza di chi sa di avere qualcosa in più e lo mostra nel momento decisivo. Il Cittadella di Manuel Iori combatte, corre, regge per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

