Cittadella al tappetto il derby è del Vicenza con il guizzo di Rauti
Il Tombolato sogna, il Tombolato si infiamma, ma alla fine deve ingoiare l’amaro. Il Vicenza si porta via il derby grazie al centro del subentrato Rauti con la freddezza di chi sa di avere qualcosa in più e lo mostra nel momento decisivo. Il Cittadella di Manuel Iori combatte, corre, regge per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: cittadella - tappetto
Ieri pomeriggio abbiamo portato l’energia di Pegaso alla Festa dello Sport di Cittadella Tra esibizioni giochi e gara di stella grip ci siamo divertiti tantissimo e vogliamo dire grazie a tutti quelli che sono passati a trovarci, a ballare, sudare e sorridere con noi - facebook.com Vai su Facebook
Diretta/ Chievo Cittadella (risultato finale 2-1): Aglietti vince il derby! - Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Chievo Cittadella: la partita valida per il recupero di Serie B infatti è un’esclusiva della piattaforma DAZN, che eventualmente la potrebbe mandare in ... Riporta ilsussidiario.net
Venezia-Cittadella: in palio punti salvezza nel derby veneto - Nella 22ª giornata della Serie BKT 2022/2023 il Venezia affronta il Cittadella al Penzo in un derby veneto che mette in palio punti importantissimi per la lotta salvezza. Scrive tuttomercatoweb.com