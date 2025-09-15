Ciro Rapuano ucciso dalla moglie a Napoli ai funerali assente la figlia minore | ‘Non si è schierata con la sorella’

Il delitto di Forcella, i contrasti familiari emersi durante l’ultimo saluto. Un lungo applauso, sommesso ma carico di dolore, ha accompagnato l’uscita del feretro di Ciro Rapuano, il 59enne ucciso con oltre 100 coltellate lo scorso 4 settembre a Forcella. I funerali si sono svolti nella chiesa della Pietà dei Turchini, in via Medina, nel cuore di Napoli, alla presenza di poche decine di persone. Un addio raccolto e intimo, segnato più da silenzi che da parole, mentre la comunità ancora fatica a elaborare l’orrore di quanto accaduto. L’assenza di Emanuela e i dissapori familiari. A colpire è stata l’assenza di Emanuela, la figlia minore della vittima. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

