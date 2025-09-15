Cinema per i 90 anni di Woody Allen una selezione di film in sala

Roma, 15 set. (askanews) – In occasione dei 90 anni di Woody Allen, Minerva Pictures, Filmclub Distribuzione e Rarovideo Channel celebrano uno dei cineasti più iconici di sempre riportando al cinema una selezione delle sue opere più celebri. La collection “Woody Allen90” ripropone alcune delle pellicole più rappresentative del regista newyorkese, in cui humor dissacrante e riflessioni esistenziali si intrecciano in perfetto equilibrio. Tra travolgenti commedie corali e sottili saggi sulla fragilità umana, la selezione attraversa l’intera gamma espressiva di Allen, dai toni brillanti e leggeri alle atmosfere più malinconiche e filosofiche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it