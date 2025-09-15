Ciclismo 2.0 nel Parco naturale regionale delle Dune Costiere

BARI - Si chiama “Cicloturismo 2.0: l’infrastruttura leggera e la piattaforma informatica per la sperimentazione nel Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere” ed è il progetto innovativo che mette insieme turismo e mobilità sostenibile promosso dall’Assessorato all’Ambiente della Regione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it