Choc a Bari runner colpito da un uovo | è in ospedale Il lancio da un' auto in corsa

Quotidianodipuglia.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un runner di 62 anni è stato colpito all'occhio, questa mattina, da un uovo lanciato da un'automobile. L'aggressione è avvenuta intorno alle 6.30 sul lungomare di Bari,. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

choc a bari runner colpito da un uovo 232 in ospedale il lancio da un auto in corsa

© Quotidianodipuglia.it - Choc a Bari, runner colpito da un uovo: è in ospedale. Il lancio da un'auto in corsa

In questa notizia si parla di: choc - bari

Bari città del gioco d'azzardo: i numeri choc delle puntate pro capite e i 5 miliardi di euro on line buttati in Puglia

Choc a Bari, muore a un anno il figlio del centrocampista Verreth: «Siamo sconvolti» | Chi è

Le previsioni choc dell'Istat: quanti abitanti avranno le città pugliesi nel 2050? Lecce tiene, male Bari. Crollo a Taranto. E nei paesi va peggio

Sequestro lampo di un imprenditore: arrestati in sette.

choc bari runner colpitoChoc a Bari, runner colpito da un uovo: è in ospedale. Il lancio da un'auto in corsa - Un runner di 62 anni è stato colpito all'occhio, questa mattina, da un uovo lanciato da un'automobile. quotidianodipuglia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Choc Bari Runner Colpito