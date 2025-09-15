Choc a Bari runner colpito da un uovo | è in ospedale Il lancio da un' auto in corsa
Un runner di 62 anni è stato colpito all'occhio, questa mattina, da un uovo lanciato da un'automobile. L'aggressione è avvenuta intorno alle 6.30 sul lungomare di Bari,. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: choc - bari
Bari città del gioco d'azzardo: i numeri choc delle puntate pro capite e i 5 miliardi di euro on line buttati in Puglia
Choc a Bari, muore a un anno il figlio del centrocampista Verreth: «Siamo sconvolti» | Chi è
Le previsioni choc dell'Istat: quanti abitanti avranno le città pugliesi nel 2050? Lecce tiene, male Bari. Crollo a Taranto. E nei paesi va peggio
Da Jérôme non esiste un orario giusto: la tua coccola dolce è all day long! Che sia colazione, merenda o dopocena, i nostri dessert diventano sempre il momento più atteso della giornata Ti aspettiamo in Corso Cavour 197, Bari #jeromechocolat #bari # - facebook.com Vai su Facebook
Sequestro lampo di un imprenditore: arrestati in sette.
Choc a Bari, runner colpito da un uovo: è in ospedale. Il lancio da un'auto in corsa - Un runner di 62 anni è stato colpito all'occhio, questa mattina, da un uovo lanciato da un'automobile. quotidianodipuglia.it scrive