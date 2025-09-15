Chivu torna su Juve Inter e mastica amaro | Ci è mancata questa cosa Dovremo trovare la cattiveria e la rabbia che nasce dalla sconfitta contro i bianconeri

Chivu torna su Juve Inter e mastica amaro: ecco cosa ha detto dopo la sconfitta dei nerazzurri allo Stadium. Cristian Chivu, tecnico dell’ Inter, è tornato a parlare della sfida con la Juventus ai microfoni di Rai Radio 1, offrendo un’analisi lucida e onesta della prestazione della sua squadra. Il tecnico romeno si è detto orgoglioso del gioco espresso e della personalità mostrata, nonostante l’amarezza per il risultato finale. Non aver portato a casa è un rammarico, ma Chivu sottolinea anche la capacità del gruppo di reagire, ribaltando per due volte un risultato di svantaggio. PAROLE – «Io mi prendo la prestazione, ovvio che faccia male non aver portato a casa niente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

