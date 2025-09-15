Chivu sotto processo | perché la sua nuova Inter è partita così male

Perdere il derby d’Italia all’ultimo secondo non sarebbe mai stato indolore ma la beffa allo Stadium non ha fatto altro che acuire una crisi strisciante in corso da mesi alla Pinetina. Sul banco degli imputati, come da costume italico, è finito Cristian Chivu, che secondo alcuni analisti rischierebbe già di essere esonerato. In realtà, questa sconfitta non è un fulmine a ciel sereno ma il frutto di scelte discutibili in sede di mercato e della volontà della dirigenza di rimandare a data da destinarsi una vera e propria rifondazione. Vediamo, quindi, come l’Inter si è infilata in questo vicolo cieco e come cambiare rotta potrebbe essere più complicato di quanto sembri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

