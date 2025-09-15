Chivu sotto processo | perché la sua nuova Inter è partita così male

Ilgiornale.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perdere il derby d’Italia all’ultimo secondo non sarebbe mai stato indolore ma la beffa allo Stadium non ha fatto altro che acuire una crisi strisciante in corso da mesi alla Pinetina. Sul banco degli imputati, come da costume italico, è finito Cristian Chivu, che secondo alcuni analisti rischierebbe già di essere esonerato. In realtà, questa sconfitta non è un fulmine a ciel sereno ma il frutto di scelte discutibili in sede di mercato e della volontà della dirigenza di rimandare a data da destinarsi una vera e propria rifondazione. Vediamo, quindi, come l’Inter si è infilata in questo vicolo cieco e come cambiare rotta potrebbe essere più complicato di quanto sembri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

chivu sotto processo perch233 la sua nuova inter 232 partita cos236 male

© Ilgiornale.it - Chivu sotto processo: perché la sua nuova Inter è partita così male

In questa notizia si parla di: chivu - sotto

Allenamento Inter, la seduta odierna sotto gli ordini di Chivu in vista dell’amichevole con l’U23 – FOTO e REPORT

Allenamento Inter, pioggia battente ad Appiano: Chivu guida i suoi nella seduta odierna sotto il diluvio

Allenamento Inter, pioggia e novità sotto gli occhi di Chivu: le immagini della seduta nerazzurra – FOTO

chivu sotto processo perch233Chivu già sotto processo: perché la sua nuova Inter è partita così male - La sconfitta in extremis nel derby d'Italia ha fatto moltiplicare le voci su un prossimo esonero del tecnico romeno. Come scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Chivu Sotto Processo Perch233