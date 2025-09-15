Chivu | L’Inter vuole onorare la Champions Juve? Abbiamo avuto voglia di dominare sull’Ajax…

Le parole di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, sulla sconfitta dei nerazzurri contro la Juve in Serie A. Tutti i dettagli in merito. L’esordio dell’ Inter in Champions League, previsto per mercoledì sera contro l’ Ajax ad Amsterdam, arriva in un momento delicato per i nerazzurri, che devono cercare di lasciarsi alle spalle un avvio di stagione difficile in campionato. Dopo la sconfitta contro l’Udinese prima della sosta, sabato scorso è arrivato un ko ancor più doloroso per mano della Juventus, un 4-3 che ha lasciato cicatrici nella squadra. Nonostante il risultato negativo, Cristian Chivu, intervistato da Radio Rai 1, ha voluto evidenziare gli aspetti positivi della prestazione della sua squadra, pur ammettendo che la sconfitta contro la Juve non è facile da digerire. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu: «L’Inter vuole onorare la Champions. Juve? Abbiamo avuto voglia di dominare, sull’Ajax…»

