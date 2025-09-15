Chiusure idriche programmate in 42 comuni per tutta la settimana | il calendario completo

Chietitoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Acqua razionata in 42 comuni della provincia di Chieti, da lunedì 15 a lunedì 22 settembre, come comunica la Sasi: “Al fine di evitare disservizio nella erogazione idrica, si rende necessario effettuare le chiusure programmate, salvo diversa disposizione”, dice l'azienda. Resteranno senza acqua. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chiusure - idriche

Chiusure idriche notturne in alcune zone di Città Sant'Angelo: i dettagli forniti dall'Aca

Chiusure idriche serali in 23 Comuni della provincia di Chieti

Chiusure idriche serali in 23 Comuni della provincia di Chieti

Cerca Video su questo argomento: Chiusure Idriche Programmate 42