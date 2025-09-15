Chiude per qualche giorno la villa comunale di Vasto per la rimozione delle tartarughe presenti nel laghetto
Resterà chiusa da mercoledì 15 a sabato 20 settembre la villa comunale Principessa di Piemonte di Vasto. Nella giornata di lunedì 15 settembre, il sindaco Francesco Menna ha firmato un'ordinanza di chiusura dell'area verde, per consentire la cattura e il trasferimento degli esemplari di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: chiude - qualche
LIVE Paolini-Sakkari 7-6, 1-2, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: l’azzurra chiude in qualche modo il primo set
Mamma Mia chiude per qualche giorno. Torneremo a partire da Giovedì 25 settembre. Da ottobre entrerà in vigore il nuovo orario di apertura invernale. Per info e prenotazioni potete contattarci sempre al 3803334937, telefono e whatsapp. Mamma Mia torna p - facebook.com Vai su Facebook