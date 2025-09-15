Chiude per qualche giorno la villa comunale di Vasto per la rimozione delle tartarughe presenti nel laghetto

Chietitoday.it | 15 set 2025

Resterà chiusa da mercoledì 15 a sabato 20 settembre la villa comunale Principessa di Piemonte di Vasto. Nella giornata di lunedì 15 settembre, il sindaco Francesco Menna ha firmato un'ordinanza di chiusura dell'area verde, per consentire la cattura e il trasferimento degli esemplari di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

