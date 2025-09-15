Chiede un bicchiere d' acqua al bar ma riceve soda caustica | finisce in terapia intensiva
Ha ingerito la soda caustica che gli era stata servita per errore al posto del bicchiere d'acqua da lui richiesto al momento dell'ordinazione effettuata al bar: a causa di questo incidente, la vittima, un uomo residente a Monza, si trova tuttora ricoverata in terapia intensiva all'ospedale San Gerardo. Stando a quanto riferito da Monza Today, i fatti si sono verificati nella mattinata dello scorso sabato 13 settembre, anche se la notizia ha iniziato a circolare solo da oggi. Il cliente, che in quel momento si trovava in compagnia della moglie, aveva ordinato la sua colazione, chiedendo un cappuccino, una brioche e un bicchiere d'acqua. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
