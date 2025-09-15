Chi era Stefano Gaglio il 39enne ucciso a Palermo davanti alla farmacia dove lavorava

Stefano Gaglio, 39 anni, è stato ucciso a colpi di pistola davanti alla farmacia dove lavorava tra i quartieri Noce e Zisa nel capoluogo siciliano. Lascia la moglie e due figlie, la comunità è sconvolta dall’agguato. “Parlava sempre della famiglia, era un lavoratore e una persona perbene, un ragazzo dal cuore d'oro", lo ricordano i commercianti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

