Chi era Stefano Gaglio il 39enne ucciso a Palermo davanti alla farmacia dove lavorava
Stefano Gaglio, 39 anni, è stato ucciso a colpi di pistola davanti alla farmacia dove lavorava tra i quartieri Noce e Zisa nel capoluogo siciliano. Lascia la moglie e due figlie, la comunità è sconvolta dall’agguato. “Parlava sempre della famiglia, era un lavoratore e una persona perbene, un ragazzo dal cuore d'oro", lo ricordano i commercianti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
