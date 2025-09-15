Chi è Virgina Libero la nuova guida dei Giovani Democratici

Fanpage.it | 15 set 2025

Scelta come candidata unitaria dopo anni di stallo, Virginia Libero sarà la nuova segretaria nazionale dei Giovani Dem. Padovana, 27 anni, porta con sé una lunga esperienza tra movimenti studenteschi e militanza politica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

232 virgina libero nuovaChi &#232; Virgina Libero, la nuova guida dei Giovani Democratici - Scelta come candidata unitaria dopo anni di stallo, Virginia Libero sarà la nuova segretaria nazionale dei Giovani Dem ... Secondo fanpage.it

232 virgina libero nuovaVirginia Libero, leader giovani Pd: “Sono stata scout e barista. La destra non reprima il dissenso” - Intervista alla nuova segretaria dei Giovani democratici, che si candida alle Regionali in Veneto: “Ridicolo che i nostri avversari aspettino Roma per ... Si legge su repubblica.it

