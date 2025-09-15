Chi è Federico Pierini pacchista della Regione Marche ad Affari Tuoi

Fanpage.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico Pierini è il pacchista della Regione Marche che stasera, lunedì 15 settembre, gioca ad Affari Tuoi. Ha 32 anni, viene da Numana e lavora nel settore del turismo. È fidanzato con la sua socia in affari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

