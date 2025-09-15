Chi è Andrea Pagano titolare della San Salvatore di Paestum protagonista della puntata di Boss in incognito
A Boss in Incognito l'imprenditrice cilentana Andrea Pagano, della San Salvatore di Paestum. Sarà lei a mimetizzarsi tra i dipendenti della sua azienda nel programma di Elettra Lamborghini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: andrea - pagano
Romina Pagano nuova referente dell’associazione “La Battaglia di Andrea”
Andrea Pagano di San Salvatore è la prima Boss in Incognito 2025
Chi è Andrea Pagano, la protagonista della prima puntata di Boss in Incognito 2025
Andrea Pagano di San Salvatore è la prima #BossInIncognito 2025 Le prime quattro puntate dell'undicesima stagione al via stasera su Rai 2. Ecco come si è trasformata Elettra Lamborghini - X Vai su X
LE STELLE DELLA SETTIMANA Doumbouya Fodè-ASD Teamsport U15 Èlite ?Andrea Pagano-Asd Torregrotta 1973 U15 Èlite Salvatore Fumia-Folgore Milazzo U17 Davide Rametta- ASD Jonia Calcio F.C. U17 #WeSportIT #stelledellasettima Vai su Facebook
Chi è Andrea Pagano, titolare della San Salvatore di Paestum protagonista della puntata di Boss in incognito - Sarà lei a mimetizzarsi tra i dipendenti della sua azienda nel programma di Elettra Lamborghini. Secondo fanpage.it