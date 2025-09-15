Quattro anni fa l’Italia conquistò la medaglia d’oro con la 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ergendosi a Paese di riferimento della velocità. Una vera e propria favola: il lancio memorabile di Lorenzo Patta, il rettilineo da ghepardo di Marcell Jacobs, la pennellata di curva di Fausto Desalu, la volata folle di Filippo Tortu con tanto di sorpasso memorabile sulla Gran Bretagna. Il quartetto tricolore aveva fatto sobbalzare tutti gli appassionati e certe immagini rimarranno per sempre nella memoria, anche perché quel risultato venne accompagnato dall ‘argento ai Mondiali 2023, dall’oro agli Europei 2024 e da un piazzamento ai piedi del podio ai Giochi di Parigi 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi corre la 4×100 ai Mondiali? I dubbi di Jacobs e il “fastidio muscolare” di Tortu: il rebus della ‘staffetta olimpica’