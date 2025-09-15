Che tegola per City-Napoli ora è emergenza | fuori in quattro

Glieroidelcalcio.com | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tegola pesante in vista della sfida di Champions League tra Manchester City e Napoli: quattro pedine out per il tecnico La pausa per gli impegni delle nazionali non ha minimamente frenato la squadra di Conte, che al “Franchi” ha conquistato una vittoria fondamentale contro la Fiorentina. La Viola è stata travolta in soli 14 minuti di gioco: prima il rigore trasformato da Kevin De Bruyne, poi la prima rete in azzurro di Hojlund, e infine il sigillo di Sam Beukema, che ha chiuso virtualmente la partita. L’unica nota stonata per i partenopei è stato il gol della bandiera firmato da Ranieri, che ha fissato il punteggio sul definitivo 3-1. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

che tegola per city napoli ora 232 emergenza fuori in quattro

© Glieroidelcalcio.com - Che tegola per City-Napoli, ora è emergenza: fuori in quattro

In questa notizia si parla di: tegola - city

Tegola Palermo, infortunio per Gomis durante l'amichevole col City: ora è caccia al portiere

Occhio Napoli il Manchester City è stellare | messaggio lanciato dalla squadra di Guardiola!.

tegola city napoli 232Manchester City, brutta tegola per Guardiola in vista del Napoli - Brutta tegola intanto per il Manchester City in vista del campionato e della sfida di Champions League contro il Napoli di mister Antonio Conte. Secondo msn.com

Napoli, tegola Lukaku: lesione di alto grado, lungo stop - Napoli, tegola Lukaku: lesione di alto grado, lungo stop L'attaccante belga sarà costretto a restare fermo almeno tre mesi. Segnala corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Tegola City Napoli 232